Токсичната любов на Филип Плейн

Трима са задържани в Добрич за ден за държане на наркотици

Дияна Райнова

Полицейските акции продължават. Снимка: Архив

Трима са задържани в Добрич за ден за държане на наркотици, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 16 октомври, около 12:50 часа в град Добрич при проверка на 27-годишен мъж е установено бяло вещество, реагиращо на амфетамин.

Същия ден в Добрич от 27-годишен мъж е иззето кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Пак на 16 октомври, около 16 часа при проверка на 42-годишен мъж са намерени суха тревна маса, реагираща на канабис, и кристално вещество, реагиращо на амфетамин. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

