Полицаи от Перник ескортират кола с жена в безсъзнание, спасен е животът й

Двама полицаи са помогнали за спасяване на живота на жена в Перник. Благодарствено писмо от перничанин е изпратено до началника на Второ РУ. В него мъжът изразява искрената си признателност към човешкото отношение на двама служители от районното управление.

На 29 септември около 18 ч. съпругата на мъжа изпаднала в безсъзнание. При подаване на сигнал до Центъра за спешна помощ им било отговорено, че линейките са заети и ще се забавят с поемането на случая. Тогава мъжът без да се замисля качил жена си на личния си автомобил и тръгва към болничното заведение. На път към бърза помощ попаднал на полицейски автопатрул. Спрял и помолил органите на реда за помощ. Без да се замислят полицаите с включен светлинен и звуков сигнал придружили болната до лечебното заведение, осигурявайки й бързото пристигане. Благодарение на това, в Спешното приемно отделение на жената е оказана неотложна помощ и е спасен животът й.

„Благодаря от мое име и от името на съпругата ми на двамата Ваши служители, които ни помогнаха. Пожелаваме им на първо място да имат здраве и да продължават да уважават всички около себе си" завършва писмото си благодарният перничанин.