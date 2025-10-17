Осъдиха на 9 г. затвор скандален частен съдебен изпълнител от Пловдив, присвоил 660 000 лева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атанас Атанасов прехвърлил парите от специалната сметка в собствената си и така ощетил длъжници по 6 изпълнителни дела

9 години затвор получи скандалният частен съдебен изпълнител от Пловдив Атанас Атанасов. Решението на Районния съд в Асеновград е от днес. Атанасов ще трябва да лежи при първоначален строг режим, уточняват от прокуратурата.

Той е с отнети права, а през годините десетки, на които запорира жилищата и ги обяви за продан, се жалваха от него. С това доби скандална известност.

В конкретният случай за времето от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в Пловдив като частен съдебен изпълнител, присвоил чужди пари в размер на 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела. Районният съд в Асеновград.

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ парични средства в размер на 660 705 лева по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела в горепосочения период.

Освен ефективната присъда Атанасов е лишен и от право да упражнява професията си за срок от 10 години.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.