В болницата в Добрич поставиха паметна плоча на загиналите медици в битката с COVID

Паметна плоча на загиналите медицински служители от Добрич в битката с COVID-19 по време на пандемията е поставена в болницата в града. Тя беше осветена на празника на Свети Иван Рилски – покровител на българския народ и на българските лекари, който се отбелязва на 19 октомври.

Отец Петър отслужи заупокойна молитва за загиналите медицински специалисти. „Така отдаваме почит на тези, които не пожалиха себе си, за да съхранят живота на другите", каза д-р Георги Желязков, изп. директор на Многопрофилната болница за активно лечение. „В тежките дни на пандемията, когато страхът бе ежедневие, а несигурността – постоянен спътник, именно хората в бяло останаха на своя пост, като последна бариера между живота и смъртта. Сред тях бяха лекари, сестри, акушери, лаборанти и санитари от Добрич, които изпълниха своя дълг. Със смирение и благодарност изговаряме имената на спазилите клетвата си, но загубили битката с Ковид", каза още директорът. Поднесени бяха венци и цветя на паметната плоча, която е монтирана пред параклиса в двора на лечебното заведение. Дарител на мемориалната плоча е Благовест Атанасов.