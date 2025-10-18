Доброволците, участвали в отбраната, даряват получените обезщетения за строеж на училище

Tочно преди 100 г. - през есента на 1925 г., малко след края на участието в Първата световна война България се оказва на прага на война с Гърция. Събитията, които се развиват в района на Петрич от 19 до 29 октомври и привличат вниманието на световната общественост, остават в историята под името "Петрички инцидент”.

Умелата дипломация, активната намеса на хиляди петричани и доброволци от ВМРО спасяват отслабената и обезоръжена страна от въвличане в една с нищо непредизвикана война с южната ни съседка. След подписването на пагубния Ньойски мирен договор от 27 ноември 1919 г. на България са отнети Македония, Беломорието, Западните покрайнини и Южна Добруджа. Наложени са репарации в размер на 300 млн. лв. Страната ни трябва да сведе войската си до 20 хил. души, жандармерията – на 10 хил., пограничната стража – на 3 хил. души, без право на тежко въоръжение, което буквално обезсилва страната ни да се брани от външни агресори.

В този период, когато страната ни е сериозно отслабена, на 19 октомври 1925 г. при граничен пост №1 в прохода Демир капия (Желязната врата) на планина Беласица около обяд българските войници започват да копаят кладенец.

Гръцки часовой забелязва случващото се, но го интерпретира погрешно, мислейки, че нашите копаят окопи, което е забранено на българските гранични власти според Ньойския договор. Граничарят навлиза незаконно на наша територия и стреля, но без да нарани никого. Нашите отговарят с предупреждение, но той не се връща и тогава е убит. Гръцките граничари се опитват да приберат тялото и избухва престрелка на браздата. Според някои източници дошлият да прибере трупа офицер Василиядис е спрян от нашите граничари, които настояват за съвместна българо-гръцка комисия, която да разследва случая. Започва престрелка, а капитан Василиядис е ранен и умира ден по-късно от раните си. Според друга версия обаче той е бил ранен при друг инцидент ден по-рано на територията на Гърция, но това не успява да се докаже категорично.

Българското правителство настоява случаят да бъде решен цивилизовано чрез съставяне на комисия с представители на двете страни, която да разследва случая, да разкрие кои са виновните и да ги накаже. Гърция не се съгласява.

На 22 октомври 1925 година, без да обявява война, гръцкият авторитарен министър-председател генерал Теодорос Пангалос решава да проведе наказателна акция и заповядва на VІ гръцка дивизия, разположена край Серес, да нахлуе в България. Тя преминава южната ни граница, разтеглена на широк 32 километра фронт.

Гръцкото правителство не очаква от България да окаже сериозна съпротива и се надяват с лекота да превземат възможно повече територии. По целия граничен участък от около 80 км са разположени само 300 наши войници. 100-хилядна гръцка армия от 10 батальона с планинска артилерия, картечници и минохвъргачки, подкрепени от авиацията, форсират българската граница и проникват на 10-12 км в дълбочина в страната.

Окупирани са 10 български села

– Кулата, Чучулигово, Марино поле, Долно Спанчево, Ново Ходжово, Пиперица, Лехово, Тополница, Марикостиново и Дрангово. Нашествениците грабят, убиват и разрушават всичко по пътя си. Български бежанци от с. Петрово след гръцкото нападение в Петричкия край през 1925 г. във временен лагер в България. Деца, загубили родителите си след гръцкото нашествие в Петричко през 1925 г., настанени в бежански лагер в България.

На 22 октомври сутринта започва офанзива за превземане на Петрич, като целта е да се отвори пътят по долината на р. Струма. Самолети извършват въздушни наблюдения, а артилерията обстрелва гарите в Петрич и селата Ръждак и Митиново. Чуждите войски стигат до покрайнините на Петрич, но там са посрещнати от малобройната погранична стража, мобилизираните членове на ВМРО и много петричани, излезли да бранят града си.

Веднага след инцидента на браздата лидерът на ВМРО Иван Михайлов разпорежда на Струмишкия окръжен войвода Георги Въндев да започне мобилизация на наличните сили и да ги съсредоточи около Петрич. За координиране на местната отбрана ЦК на ВМРО изпраща Йордан Гюрков. Войводата Георги Въндев (1890-1942) – организатор на защитата на Петричко по време на гръцкото нашествие през 1925 г.

В града идва и военният инструктор на четите на ВМРО кап. Борис Бунев, брат на легендарната революционерка Мара Бунева. От страната пристигат доброволци. Събрани са около 4500 души заедно с местното население, които са разделени в пет отряда. По левия бряг на р. Струма комендант на четите е Зисо Попов, който има голяма заслуга за отблъскване на гръцките войски. На място правителството изпраща Кимон Георгиев, който неуспешно опитва да се свърже с гръцките власти за прекратяване на сраженията. Министърът на войната ген. Иван Вълков изпраща за подкрепление 6 пехотни, 3 картечни роти с 4 планински и 8 полски оръдия. Общата им численост е около 1000 войници. Заповядано им е да оказват отпор само при крайна необходимост, за да се заложи на дипломацията.

Правителството се нагърбва да евакуира българите от застрашените области и 15 хил. души - жени, деца и старци, напускат родните села.

България е изправена пред съдбоносно решение – дали да противодейства със сила на гръцката агресия, или да търси мирно решаване на конфликта. Правителството избира дипломацията и премиерът Александър Цанков информира Секретариата на Обществото на народите, предшественик на днешната ООН, в Женева за гръцката агресия. На 27 октомври Обществото на народите праща нота до България и Гърция да прекратят военните действия. На място пристигат военните аташета на Франция, Великобритания и Италия. Авторитетни американски и европейски вестници обширно отразяват на първите си страници 10-дневната необявена война между България и Гърция. Жестокостите на агресора и предизвикват вълна от съпричастност към българското население. Чуждестранни кореспонденти, представители на българските власти и местни жители в Петричко при освидетелстване раняването на дете при гръцкото нашествие в Петричкия край през 1925 г.

След героичната съпротива на местното население, организирано в доброволчески отряди, пограничната стража и членовете на ВМРО, на 29 октомври гръцките войски са изтласкани и принудени да се изтеглят зад граница. След себе си оставят ограбени и опожарени села, отвлечен добитък. Жертвите на Петричкия инцидент са над 120 убити гръцки войници, а от българска страна загиналите са 20 - 5-има войници и офицер, 4-ма доброволци и 10 жители, а едно дете е изчезнало. Ранените са трийсетина души.

Обществото на народите назначава международна анкетна комисия да разследва причините за конфликта. Председател е английският посланик в Мадрид Хорас Ръмболд, а членовете са ген. Ферарио от Италия, ген. Серини от Франция, Дроглевер Фортуин от Холандия и Адлер Кройц от Швейцария.

Три седмици комисията обикаля засегнатите села в района, описва щетите и излиза с 15-страничен доклад, в който гръцкото нахлуване е определено като необосновано, а България е действала съгласно Пакта на ОН. Гърция е заклеймена като агресор и на 14 декември на заседание на Съвета на Обществото на народите е наказана да заплати на България 30 млн. лева репарации в срок от два месеца като обезщетение за щетите от морален и материален характер.

Прието е само гръцкото искане за обезщетение за убития офицер. Комисията установява две категории щети, нанесени на мирното население в недвижими имоти и др., възлизащи на 20 млн. лева, и загуби в убити и ранени, без милиционерите, свикани под оръжие в нарушение на Ньойския договор, и щети от материален и морален характер на стойност 10 милиона лева.

Основната част от парите от обезщетението се дават на населението на 10-те ограбени български села, друга - на семействата на убитите граничари, войници, четници и доброволци, а 1,2 млн. лв. за доброволците петричани, участвали в отбраната на града като лично обезщетение. Те обаче се отказват от парите и ги даряват за нова сграда на Петричката гимназия, която се помещава в частен имот.

През 1926 г. започва строителството, но парите свършват и петричани се самооблагат, за да завършат сградата. Полагане на основния камък на Петричката непълна смесена гимназия Тютюнопроизводителите отделят по 1 лев на килограм тютюн, а служителите – по една или повече месечни заплати. Така с общи усилия през есента на 1929 г. отваря врати петричката гимназия (днес IV ОУ “Христо Смирненски”) . През 1930 г. общинското ръководство решава улицата южно от училището да носи името “22 октомври” - на деня, когато петричани не допускат гръцките нашественици в техния град. На 31 октомври 1937 г. на честванията по повод 25 г. от освобождението на Петрич от османска власт в града е открит паметникът “Загинали за родината”, а върху една от мемориалните му плочи са изписани имената на загиналите военни и доброволци в събитията от октомври 1925 г. В тези събития България показва, че макар и разоръжена и без армия, има народ, който е сплотен и готов да спре всеки агресор. Сградата на Петричката смесена гимназия, построена с част от репарациите от гръцкото нашествие в Петричко през 1925 г. и със самооблагане на местните жители.

Община Петрич отбелязва 100-годишнината от гръцко-българския въоръжен конфликт с научна конференция, изложба и възстановка. В петък в Историческия музей бе представена книгата “Войната за Петрич 1925 г.”, а ученици от Четвърто ОУ “Хр. Смирненски” представиха програмата “Без/гранична памет”. Петричани успяха да видят художествено-историческия разказ “Щедро петричко сърце”, посветен на 100 години от Петричкия инцидент и на всички петричани, дарили средствата си за построяването на училищната сграда. В събота в Историческия музей се провежда научна кръгла маса на тема “Памет и исторически поуки”, открива се и изложба и се представя албумът “НЕобявената война – 100 години от гръцко-българския въоръжен конфликт през октомври 1925 г.”

В неделя на хижа “Беласица” е официалното отбелязване на годишнината с възстановка на събитията от 1925 г., подготвена от сдружение “Арамии”. След това ще бъде раздаден курбан за здраве, а музикалната програма е с участието на Володя Стоянов, Йордан Николов, фолклорен състав “Китка шарена” при НЧ “Просвета”, с. Катунци, възпитаници на ЦПЛР ОДК – Петрич.