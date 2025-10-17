Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

- 17 октомври 2025 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

извършени бяха дейности по косене, събиране и товарене на окосена трева и шума на ул. „Студентска", ул. „Неофит Рилски", бул. „Родина", ул. „Чипровци", ул. „Околчица", ул. „Байкал", ул. „Захари Стоянов", бул. „Липник", ул. „Сребърна", бул. „Христо Ботев", бл. „5", бл. „6" и бл. „7" в кв. „Дружба-3";

извършен бе ремонт на компрометиран участък от северната страна на бул. „Христо Ботев" до кръстовището с бул. „Васил Левски", при което бяха извършиха следните дейности:

машинно фрезоване на старата асфалтова настилка;

заздравяване на основата на места;

полагане на пътна метална армираща мрежа;

полагане на три пласта асфалтова смес, включващи битумизирана основа от трошен камък, неплътен асфалтобетон /биндер/ и плътен полимер модифициран асфалтобетон;

направа на разливи с битумна емулсия за връзка между конструктивните асфалтови пластове;

продължават строителните дейности по цялостния ремонт на тротоара по ул. „Шипка" - от страната на Централен общински пазар, с полагане на нова паважна настилка;

извършени бяха аварийно - превантивни дейности по дигата на езерото в Лесопарк „Липник":

запълване на пукнатини на пътната настилка с битумна паста и специализирана техника;

покриване на свлачищния блок със защитни завеси;

почистване на отводнителния канал от сухата страна на дигата;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Съединение", бул. „Цар Освободител", ул. „Борисова", ул. „Изгрев", ул. „Муткурова", ул. „Независимост" /до УМБАЛ „Канев"/, ул. „Студентска", ул. „Сърнена гора" /до ДГ „Русалка"/, ул. „Потсдам", ул. „Тертер" и в околоблоковите пространства на бл. „Козница планина" и бл. „Малък Богдан" в кв. „Родина" 1;

частично бе ремонтирана покривната конструкция на Детска ясла 15 на ул. „Околчица";

отстранени бяха опасни пропадания на настилки по тротоара на ул. „Филип Станиславов", в околоблоковото пространство на бл. „Бабуна планина" в кв. „Здравец – Север" 1, на ул. „Борисова" /кръстовище с бул. „Неофит Бозвели"/, ул. „Николаевска" /до бл. „Йордан Маринов"/, ул. „Одрин" /до Военния клуб/ и в тревната площ на пл. „Васил Левски";

ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи по бул. „Христо Ботев", ул. „Борисова", ул. „Плиска" /до Православен храм „Всях Светих"/ и ул. „Стефан Стамболов";

премахнато бе опасно наклонен стоманобетонен стълб на пл. „Васил Левски";

извършено бе художествено облепяне на новите поликарбонатни прегради на спирката на градския транспорт по бул. „Христо Ботев";

продължават дейностите по монтиране на ново LED улично осветление по ул. „Адриана" във вилна зона „Касева чешма";

извършени бяха ремонт и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Ген. Скобелев" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, бул. „Липник", бул. „Мидия – Енос", бул. „Славянски" /включващ подмяна на неработещи осветители/, бул. „Христо Ботев", ул. „Борисова" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, ул. „Браила", ул. „Видин", ул. „Даскал Тони" /включващ ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Илинден", ул. „Йосиф Хербст", ул. „Муткурова" /на кръстовището с ул. „Ген. Паренсов"/, ул. „Капитан Маринов" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, ул. „Кърджали" /включващ ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Лозен планина" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, ул. „Лом", ул. „Любен Каравелов" /вкл. частичен ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Мадарски конник" /вкл. ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Маркова капия" /вкл. и ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Никола Петков", ул. „Ниш", ул. „Околчица" /вкл. частичен ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Опълченска", ул. „Петрохан", ул. „Тодор Икономов", ул. „Шипка", ул. „Петрохан", ул. „Плевен", ул. „Слави Шкаров", ул. „Тулча", ул. „Църковна независимост" /вкл. и подмяна на неработещи осветители/, ул. „Юлий Венелин", както и по уличните мрежи на с. Сандрово, с. Ново село и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „52" в кв. „Дружба" 3, бл. „305" в кв. „Чародейка – Север", бл. „Мусоргски" в кв. „Здравец – Изток" и бл. „Петрохан", бл. „Пъстрина" и бл. „Тунджа" в кв. „Родина" 2;

монтирани бяха 9 нови и бяха възстановени 4 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 16 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител";

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър", бул. „Цар Освободител" с бул. „Христо Ботев", бул. „Липник" с ул. „Братислава", бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова" и бул. „Христо Ботев с бул. „Васил Левски;

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по общински път RSE2050 от разклона на републикански път I – 2 до с. Бъзън, общински път RSE2141 с. Бъзън – с. Ястребово, бул. „Съединение" /на кръстовището с ул. „Доростол"/, бул. „Тутракан", бул. „Христо Ботев" /при пътен възел „Детелина"/, ул. „Изгрев", ул. „Филип Станиславов", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Давид", ул. „Църковна независимост", пред вх. „Б" на бл. „Иван Кръстев" 1 в кв. „Здравец – Север" 2, пред бл. „Мургаш" в кв. „Здравец – Север" 1 и пред вх. „Е" на бл. „119" в кв. „Чародейка – Юг";

на 15 октомври бе проведено заседание на Обществения съвет по околна среда;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 кучета, осиновени – 13, и бе извършена кастрация на 5 кучета. Извършена бе ваксинация на 46 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета. Върнати по места бяха 5 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

на 14 октомври бе обявено класиране за заемане на свободни места за прием в детските градини, яслените групи към тях и подготвителните групи;

проведена бе работна среща за изменение и допълнение на Наредба №16 на Община Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на общината;

проведена бе работна среща за организирането на церемонията по връчването на Националната литературна награда „Елиас Канети", която ще се състои на 31 октомври в 18 ч. зала „Слави Шкаров" на Доходното здание;

извършена бе подготовка на сценарий, съгласуване и сключване на договор за организацията и провеждането на Архангелова задушница на 1 ноември;

извършена бе подготовка за представянето на книгата на Михаил Белчев, което ще се проведе на 3 ноември;

приети бяха отчети за изпълнените проектни предложения, финансирани по Програма „Култура";

проведена бе работна среща, свързана с програмното, техническото и рекламно обезпечаване на Международен фестивал „Мартенски музикални дни";

изготвено бе писмо до РУО – Русе във връзка с възможността за преминаване на едносменен режим на СУ „Васил Левски" и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" и актуализиране плановете на институциите за създаване на организация полудневното образование да се осъществява преди обяд, считано от учебната 2026/2027 г.;

изготвено бе писмо до РУО – Русе за предприетите действия, във връзка с извършена проверка на организирания превоз на лица и ученици по чл. 19, т. 8 от Наредбата приета с ПМС №163 от 29.06.2015 г.;

отразени бяха индивидуални мерки в Информационната система за развитие на механизма спрямо ученици, чиито родители не осигуряват присъствието им в училище;

обобщена бе информация, във връзка с разходваното количество електроенергия от образователните институции;

продължава приемът на предложения за Награда „Русе - 21.век", с която се удостояват ученици и студенти от учебни заведения на територията на община Русе за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси;

издадени бяха заповеди за одобряване на стипендии и еднократно финансово подпомогне на деца с изявени дарби;

предоставени бяха средства на училища за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2024/2025 г.;

предоставени бяха средства по ПМС №180 за изпълнение на национални програми на МОН за 2025 г.;

обобщена бе информация за извършени и изпълнявани към момента ремонти в общински образователни институции през 2025 г.;

извършена бе проверка на място в ДГ „Зора" за изпълнение на строително-ремонтните дейности по проекта.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 13 октомври бе поставено началото на строително-ремонтните дейности за бл. „Ела", находящ се на ул. „Рени" 2. Инвестицията възлиза на 3 156 211,49 лв. и предвижда цялостен ремонт на сградата с прилагане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда. След реализиране на мерките, сградата ще постигне енергиен клас „А", което ще доведе до значително намаляване на годишното потребление на първична енергия. Крайният срок за приключване на дейностите е 1 май. Финансирането е изцяло безвъзмездно и по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост;

на 15 октомври бе даден официален старт на проектите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бл. „Лена" и бл. „Ильо Войовода" в гр. Русе. Бл. „Лена" се намира в кв. „Цветница", ал. „Ела" 8 и се състои от един вход. Общата стойност на бюджета е 1 161 342,40 лв. и предвижда извършване на цялостен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата. Очакванията са постигане на енергиен клас „В" и значително редуциране на емисиите на парникови газове. Многофамилна жилищна сграда „Ильо Войвода" се намира в кв. „Здравец – Изток", ул. „Прага" 9 с три входа. Проектът предвижда топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на дограма, мерки за енергийно ефективно осветление и изграждане на достъпна архитектурна среда. Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 930 448,55 лв. и е финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Крайният срок за приключване на дейностите за всички сгради е не по-късно от 1 май;

внесени бяха за разглеждане 18 предложения до Общинския съвет на заседанието през октомври;

категоризирани бяха 10 туристически обекта и бяха регистрирани 18 места за настаняване;

на 15 октомври бе успешно проведена процедурата по организиране на тазгодишния Коледен базар. Всички 22 коледни къщички намериха своите стопани, които до 31 октомври следва да потвърдят участието си чрез заплащане на дължимата такса. Повече от 30 участници са класирани като резерви, което гарантира успешното провеждане на базара дори и при условие, че някой от спечелилите се откаже. Интересът за поредна година бе висок. Търговците ще предлагат коледна украса, подаръци, сладкарски изделия, греяно вино и коледни изкушения. Община Русе подсигурява коледна украса и осветление, коледно-новогодишна програма, както и културна програма в сърцето на базара и предвижда още много изненади, за да могат гражданите и гостите на града да усетят празничното настроение на пл. „Свобода" в периода 28 ноември – 2 януари.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

издадено бе разрешение за строеж за обект „Подобряване на енергийните характеристики на многофамилна жилищна сграда бл. „Боримечка" – гр. Русе, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки", като предстои откриване на строителна площадка, след влизането му в сила;

продължават основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик";

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

продължава основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава текущият ремонт на покрива на общинската жилищна сграда на ул. „Михаил Хаджикостов" 10;

продължават основният ремонт и реконструкцията на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

извършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

издадена бе една заповед за спиране и забрана достъпа до строеж, като същата е в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

на 13 октомври бяха обявени свободните места в общинските детски ясли;

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 20 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

взето бе участие в тържественото честване на 130 г. от създаването на първата българска трудово-производителна кооперация „Напредък" в гр. Габрово;

извършени бяха 13 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа;

подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

във връзка с Програмата за развитие на качеството на социалната услуга, както на потребителите, така и на социалните асистенти бяха предоставени анкети и карти за самооценка, като до момента са попълнени и събрани 140 анкети на асистенти и 260 анкети на потребители;

извършени бяха консултации на 18 лица, във връзка с новите промени и преминаването на електронни трудови книжки;

приети бяха 37 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 37 заявления за кандидати за лични асистенти;

извършени бяха 84 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 8 семейства с новородени деца по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

на 16 октомври бе проведена комисия за разглеждане и одобряване постъпилите искания за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция" на Община Русе;

екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 5, 15 и 16, с цел консултиране на организацията на средата и даване на насоки относно създаване на тихи кътове в детските ясли. В Детски ясли 12 и 1 бяха консултирани екипите относно прилагане на индивидуални подходи за приобщаване и успокояване на новопостъпилите деца в период на адаптация. Проведена бе консултация с родител на дете в период на адаптация и родителско онлайн кафене;

експертите от Превантивно-информационния проведоха дейности по Националната програма „Кодово име живот" в 5, 6 и 7 клас на НУИ „Проф. В. Стоянов" и ОУ „Отец Паисий". Проведени бяха общо 5 сесии и бяха обхванати 95 ученици;

по програмата „Спорт за свободен живот" бе проведена спортна тренировка с 12 деца с увреждания. Стартираха спортни тренировки с младежите от Кризисния център за непридружени лица и бяха проведени две тренировки в Спортен клуб „Захариев файт тийм" с 10 младежи;

проведена бе сесия на групата за взаимопомощ с близки на зависими, в която се включиха 9 участници;

проведено бе трето заседание на Общинския съвет по наркотични вещества;

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя" и кв. „Средна кула", като посетиха адресите на 4 семейства с деца, които не посещават училище. Консултирани бяха 16 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и за методи на контрацепция, 20 мъже бяха консултирани за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея, консултирани бяха 20 деца за превенция на заразяване с хепатит А;

издадени бяха 35 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания;

на 13 октомври бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „И. С. Аксаков" 6 и на 14 октомври на ул. „Лозен планина" - до бл. „Екатерина".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

продължава подготовката на Ученически спортни игри за учебната 2025/2026 година;

обсъдени бяха възможности за дофинансиране на спортни клубове по „Програма спорт" 2025;

на 16 октомври със съдействието на Община Русе бе проведено събитието „Диалог на ЕС по въпросите за младежта". На срещата участваха 40 младежи от различни училища и организации в града и имаха възможност да обсъдят различни проблеми и възможности за Община Русе с кмета Пенчо Милков;

разгледано бе предложение за награждаване на състезатели, постигнали спортни успехи на Балканиадата по шинкиокушин от СК „Русе";

подготвен бе отчет към Министерството на младежта и спорта за реализиране на спортното събитие „Световен ден на ходенето";

извършена бе подготовка на спортни терени за провеждане на състезания по баскетбол, волейбол и тенис на корт;