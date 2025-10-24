Качеството на произвежданите в града стругове се свързва с дълъг експлоатационен живот, стабилност и прецизност.

Създаден преди повече от половин век, ЗММ Сливен се специализира в производството на универсални, CNC и тръбонарезни стругове, на аксесоари и резервни части. Произведени са над 120 000 машини, като 95% от тях са намерили приложение в повече от 85 страни по света.

Качеството на струговете се свързва с дълъг експлоатационен живот, стабилност и прецизност, които носят на предприятието отлична репутация в глобален мащаб.

Днес ЗММ Сливен се гордее със своята изградена фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.5MWp, която покрива до 95% от енергийното потребление на предприятието. За оптималното използване и намаляване на загубите на произведената енергия предстои инсталиране на система за съхранението й. Благодарение на тази инвестиция, почти 100% от електричеството, необходимо за производствения процес, ще се генерира от възобновяем източник.

Тази година компанията бе единственият български участник на едно от най-големите технически изложения в света - EMO Hannover 2025. На негоЗММ България Холдинг представи произведените в Сливен стругове.

Голям интерес предизвика тръбонарезения струг C10T.14М, който е специално изпълнен съгласно задание на клиента - с два 4-челюстни самоцентриращи се електромеханични патронника за бързо захващане на тръби и други детайли с диаметър до 340 мм в отвора на шпиндела. Машината е част от гамата тръбонарезни стругове с отвор на шпиндела от 6 до 14 инча и междуцентрово разстояние до 6000 мм, намиращи широко приложение в нефтената и газовата промишленост. Подобни машини се използват и в гражданското строителство, минната и други промишлености.

Цикловият струг LS600M привлече вниманието на млади бъдещи инженери с възможността за работа в ръчен, автоматичен или комбиниран режим, улеснено програмиране и опериране.

Струг LT580 с цифрово-програмно управление на Fanuc, дългогодишен японски партньор на завода, впечатли с възможностите си за обработка на детайли със сложна геометрия, която изисква висока точност, и е подходящ за серийно производство. Изложените стругове намериха своето място при клиенти от Норвегия, Германия и Чехия.

Машините предизвикаха голям интерес в посетители от държави на различни континенти – САЩ, Канада, Перу, Австралия, Индия, ОАЕ, Египет, както и от редица европейски – Португалия, Испания, Германия, Италия, Турция, Полша, Украйна, Гърция. Българските инженери направиха демонстрации с машините и проведоха консултации с настоящи и бъдещи клиенти от целия свят – пореден знак за високото доверие в марката.

През 2026 г. ЗММ Сливен продължава програмата си за обучение на техници и партньори, провеждана на място в завода. Компанията съчетава практика и теория и подготвя ново поколение специалисти чрез дуално обучение в партньорство с ПГ по механотехника в Сливен. Така завода не просто произвежда машини, а се опитва да изгради екосистема от обучени специалисти, които могат да обслужват клиенти по цял свят.

С навлизането на нови технологии и дигитални решения ЗММ Сливен планира да интегрира своите производствени процеси в концепцията за Industry 4.0. Целта е въвеждането на умни машини и автоматизирани системи, които да подобрят ефективността и да намалят разходите по експлоатация.

ЗММ Сливен е не само двигател на икономическото развитие в региона, но и източник на национална гордост. Всяка машина, произведена в Сливен, носи посланието и традициите на българската инженерна мисъл и намира своето място на световната сцена.