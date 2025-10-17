Хванаха издирван за нападение с нож в Ловеч

Полицията залови издирвания мъж, съпричастен към намушкването на 25-годишен в Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от нощта на 12 октомври. Младият мъж, който е криминално проявен и осъждан, беше намушкан в областта на гърба и откаран за операция и лечение в болница в Плевен. Като съпричастни към случая бяха задържани двама мъже от ловешкото село Дренов - на 20 и 25 години, а местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, беше в процес на установяване.

Той вече е заловен и е задържан за срок до 24 часа в ареста, уточниха от полицията.

Ще бъде привлечен като обвиняем и ще бъде задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, съобщиха от Окръжна прокуратура – Ловеч.