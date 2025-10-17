Автобусна линия №30 възстановява редовния си маршрут в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 18 октомври автобусна линия №30 ще се движи по своя постоянен маршрут в Русе. Превозните средства отново ще преминават по ул. „Захари Стоянов" в посока хотел „Рига", с което се възстановява нормалното разписание на линията.

Възобновяването на движението е възможно благодарение на успешното приключване на аварийните ремонтни дейности по улицата.

Актуална информация за точните часове на пристигане на автобусите е достъпна на официалния сайт на Общински транспорт – Русе и на информационните табла по спирките.

Община Русе благодари на гражданите за проявеното търпение и разбиране по време на ремонтните дейности.