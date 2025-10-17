Делото за катастрофата, при която загина Сияна, ще продължи през ноември с изслушване на вещи лица

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, ще продължи през ноември в Окръжния съд в Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на съда след приключване на днешното заседание.

От там посочиха, че днес са разпитани трима свидетели. По уважителни причини не са се явили други трима, редовно призовани, свидетели, като те ще бъдат призовани отново за следващото заседание. Изслушани са и две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза по делото и химическото изследване на кръв.

Делото е отложено за събиране на гласни и писмени доказателства. За следващото заседание освен неявилите се днес свидетели, ще бъдат призовани и още трима, по искане на страните. За тогава е предвидено да бъдат изслушани и пет вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, допълниха от пресцентъра на съда в Плевен.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, съобщи БТА.

Час преди началото на заседанието тази сутрин пред Съдебната палата в Плевен се състоя граждански протест с искане за справедливост по делото за катастрофата.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.