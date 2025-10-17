Министър Пешев: Увеличихме парите за спорт с 42 млн. лева за една година

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе работна среща с комисаря на Европейския съюз за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф, който е на официално посещение в България.

„От началото на мандата си поставихме акцент върху устойчивото развитие на спорта и реалната подкрепа за младите хора. Увеличихме финансирането за спорт и младежки дейности с 30%, или с 42 милиона лева повече спрямо миналата година", заяви министър Иван Пешев. Той подчерта, че приоритет остава модернизирането на спортната инфраструктура, развитието на масовия спорт в цялата страна и подкрепата в реализацията на младите хора.

„Втората ни основна цел е да изведем секторите младеж и спорт на равнопоставено ниво, като реновираме, модернизираме и изградим нови спортни съоръжения в много региони на страната", добави министърът. Той припомни, че благодарение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в България вече се изграждат 18 младежки центъра. До средата на 2026 г. се очаква на територията на цялата страна да има функциониращи общо 27 младежки центъра.

В рамките на срещата, на която присъстваха заместник-министрите на младежта и спорта Петър Младенов и Димитър Георгиев, както и директорът на дирекция „Европейски политики и програми и международно сътрудничество" Теодорина Тодорова-Петканин, бяха обсъдени също развитието на младежките политики, насърчаването на физическата активност сред децата и младежите, както и добрите практики и обмяната на опит за приобщаване чрез спорт.

„Стартирахме нови програми за масов спорт и доброволчество и работим активно за създаването на по-добри условия за спорт и личностно развитие на младите хора в повече населени места у нас", каза зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов.

Беше представена и инициативата за създаване на Регионален балкански младежки хъб.

„Това е ключов проект за нас, защото вярваме, че чрез него ще се засили интеграцията на Западните Балкани и ще се насърчи сътрудничеството между младите хора в региона", коментира Иван Пешев.

Комисар Глен Микалеф поздрави България за усилията ѝ в сектора и подчерта важността на устойчивото партньорство. „България показва, че с целенасочени политики и партньорство между институциите могат да се постигнат реални резултати. Младите хора имат нужда от вдъхновение, възможности и достъп до спорт и култура – сфери, които изграждат общности и създават бъдеще", заяви комисар Микалеф.

В края на срещата двете страни се обединиха около необходимостта от реализиране на проекти, които да стимулират активното участие на младите хора в обществения живот и да насърчават здравословния начин на живот чрез спорт.

„Смятам, че това посещение поставя основите на нов етап в партньорството между България и европейските институции в областта на младежта и спорта. Заедно можем да постигнем повече за бъдещето на младите хора в Европа", подчерта министър Иван Пешев.