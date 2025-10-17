Мъж и жена са задържани за серия от кражби в столични магазини

Мъж и жена са задържани за серия от кражби в магазини, намиращи се в центъра на София, съобщи на брифинг заместник началникът на първо районно Николай Нотов.

Става въпрос за четири магазина, в които е проникнато с взлом чрез счупване на витрините им. Отнети са пари и ценности. Мъжът е криминално проявен и осъждан, като има множество регистрации за подобен вид престъпления. На адресите, обитавани от мъжа и жената, са намерени откраднатите вещи, пише БТА.

Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения на двамата и ги е задържала за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния им арест, посочи прокурор Николай Николаев.