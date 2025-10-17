Обвиниха мъжа и жената, разбили два магазина за бижута в центъра на София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж и жена за кражби от търговски обекти

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж и 21-годишна жена за кражби от търговски обекти.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 01,35 часа до 02,10 часа на 13.20.2025 г. обвиняемите Б.Х. и М.Л. в условията на продължавано престъпление с две деяния са отнели множество вещи от магазини на ул. „Граф Игнатиев" и на ул. „Юрий Венелин". Обвиняемите са счупили стъклените врати на търговските обекти, за да влязат в тях. От единия магазин са откраднати множество бижута.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба, извършена в условията на продължавано престъпление.

Б.Х. е осъждан многократно. Предвид възможността двамата да извършат престъпление, те са задържани с постановление на наблюдаващ прокурор за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Б.Х. и М.Л.

Разследването по случая продължава.