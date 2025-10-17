Пазарджишката болница спешно търси кръводарители с кръвни групи А/-/ и 0/-/

Спешен призив за кръводаряване отправиха от Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик . Търсят се кръводарители с кръвни групи А(-) и 0(-). Това съобщиха от областната държавна болница в града.

Втора седмица непрекъснато има пациенти с отрицателен резус фактор и всички количества кръв са изчерпани, тъй като дарителите с Rh(-) са много по-малко.

Всеки, който желае да помогне за осигуряване на необходимите количества кръв, може да дари от понеделник до петък – от 7:30 до 13:00 ч. в Кръвна банка на МБАЛ–Пазарджик.

Илиан Грудев от с. Главиница, Петър Чавдаров и Нели Нестерова от Пазарджик са поредните доброволни дарители, които подкрепиха благотворителната кръводарителска кампания „Усмихни сърце". И тримата се включват в акцията с доброта и желание да помогнат.

За Петър това е единадесето кръводаряване, за Илиан — осмо, а за Нели — шесто. Така участниците в благотворителната инициатива станаха 14 , които с личния си пример искат да вдъхновяват и други да последват каузата.

„Баща съм на три момченца. Най-голямото е на шест годинки. Искам децата ми да имат добър пример пред себе си. Трябва да правим добро, а безвъзмездното кръводаряване е едно от най-ценните и безкористни дарения, които човек може да направи," споделя Илиан Грудев.

„Никога не съм се страхувал да дарявам кръв. Хората не трябва да се притесняват от процедурата, а просто да го направят, за да спасят човешки живот. Майка ми е медицинско лице, а баба ми беше акушерка, така че и у дома съм виждал, и са ми поставяни инжекции. Имаме изключително голяма нужда всички от повече човечност и съпричастност.

Дарих отново кръв през месец март и ми стана много тъжно, когато разбрах, че за няколко месеца съм бил единственият доброволец. Не се страхувайте! Опитайте, защото страхът доникъде няма да ви отведе.

Ако имате желание да кръводарите – направете го, а не чакайте да се случи нещо лошо, защото и на мен се е налагало да даря кръв за близък човек. Дарявайки кръв, помагам на нуждаещ се и давам надежда, а всички млади хора би трябвало да го правят. Добротата към хората вече се среща рядко, а не трябва да е така. Искам, като баща, да уча децата си и младото поколение да се научи на доброта и грижа за другите," сподели Илиан Грудев.

„Искам младите хора да не са апатични. Искам да даряват кръв, да се разбираме, да си помагаме и заедно да изградим по-добро бъдеще за нашите деца," призова младият баща.

Той дарява за първи път кръв като студент. Кръвната му група е 0+, което му позволява да дарява кръв за хора от всички положителни кръвни групи.

От Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ–Пазарджик изказват сърдечна благодарност към всички доброволни дарители, които се включват в кампанията за кръводаряване.