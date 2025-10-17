ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайци си пуснаха реклама с Румен Радев, бъзикат се с проблемите му с НСО

Това е рекламата, пусната от китайците в социалните им мрежи.

Китайските електромобили "Донгфенг" се възползваха от проблемите на президента Румен Радев с транспорта му от НСО и си пуснаха реклама в социалните мрежи с образа на държавния ни глава.

На карикатура се вижда Румен Радев, а зад него е електрически автомобил на китайската марка. В поста към рисунката китайците шеговито му предлагат да си вземе от техните автомобили.

От 20 октомври Румен Радев се закани да се вози само на личния си автомобил, който е 11-годишен ситроен, след като депутатите отнеха транспорта от НСО на служители на президентството. Алтернатива за държавния глава е шкодата на съпругата му Десислава Радева.

В отговор на заканите на Румен Радев депутатите от ДПС на Делян Пеевски пък внесоха две нови поправки в закона за НСО. С едната му забраняват да си даде колата на НСО да го вози с нея, за да не се появят лади и москвици със сини лампи. А с втората поправка на ДПС се позволява на Радев да се откаже и от охраната от НСО.

