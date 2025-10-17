ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българските таекуондисти обраха медалите в първия ...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21524185 www.24chasa.bg

Военни унищожиха невзривени боеприпаси, открити в село Долна Кремена

1280
СНИМКА: Сайт на министерството на отбраната

Военнослужещи от Сухопътните войски са унищожили невзривени боеприпаси, открити в частен дом в село Долна Кремена, община Мездра, съобщиха от министерството на отбраната на сайта си.

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от 10-и механизиран батальон Враца, от състава на 3-то бригадно командване е извършило разузнаване, транспортиране и унищожаване на ръчна граната РГД-5 и артилерийска димка.

Военнослужещите са действали на основание искане от МВР, разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски,

СНИМКА: Сайт на министерството на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!