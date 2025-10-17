Ремонт на отводнителни съоръжения затваря улици около Царевец в Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отводнителните съоръжения в района на крепостта Царевец – по улиците „Никола Пиколо" и „Иван Вазов", ще бъдат ремонтирани през утрешния ден /18 октомври/. Това налага временна организация на движението, която обхваща площад „Цар Асен I" и подходите към него, съобщиха от местната управа.

Община Велико Търново уведомява, че на 18 октомври – събота, от 8:00 до 15:30ч. или до приключване на ремонтните дейности площадът пред Царевец се затваря, заедно с улица „Никола Пиколо", подхода към площада откъм Хуманитарна гимназия и улица „Св. Климент Охридски" – от църква „Свети Четиридесет мъченици" до крепостта.

В това време автобусите по линии с номера 20, 40, 50, 100 и 110 ще бъдат с крайна спирка площад „Велчова завера" /хотел „Янтра"/.

Обходният маршрут за автомобилите е следният: каменен мост до църква" Свети Четиридесет мъченици" – улица „Св. Климент Охридски" (обход на Царевец) – улица „Сливница" – улица „Теодосий Търновски" – улица „Магистрална" – Южен пътен възел – център.

Също в събота – от 15:00 до 17:00ч., се затваря за движение улица „Иван Вазов", в участъка от разклона с ул. „Читалищна" /при „Малкият Интер"/ до площад „Цар Асен I". В този период автобусите по линии №20 и №40 ще бъдат с последна спирка площад „Велчова завера", а автобусите с номера 50, 100 и 110 ще достигат до крайните си точки по улици „Читалищна", „Михаил Кефалов" и „Св. Климент Охридски". В обратна посока маршрутите не се променят.

Ремонтните дейности ще бъдат извършени от специализираната група към ОП „Зелени системи".