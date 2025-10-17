Даниел Стефанов: На Борисов и ГЕРБ им трябва сигурност, че могат да разчитат на коалицията за бюджета



Тази коалиция не е удобна и влизането в нея не беше удобно за трите партии. При положение че си влязъл, изял си негативите, да разпуснеш управлението след няколко месеца не е най-добрия вариант. Не знам вътрешно коалиционните разговори как вървят, но имайте предвид, че от финала на т.нар. сглобка пострада резултата на ПП-ДБ не толкова, че бяха в нея, а заради начина, по който излязоха. Това каза политолога Даниел Стефанов по Би Ти Ви за вероятността от разваляне на управляващата коалиция.

Той заяви, че това е доста сложна коалиция. Допреди една година както БСП, така и ИТН бяха скептични по отношение на влизането в еврозоната. С гласовете на тези партии бе гласуван бюджета, с който се влиза в еврозоната, обърна внимание Стефанов.

Той обясни, че ситуацията с бюджета не е толкова добра, колкото се е очаквала. Но си представете след няколко седмици почва новата бюджетна процедура. На Борисов и ГЕРБ отсега им трябва да знаят, че могат да разчитат на дисциплината от коалицията по бюджетните въпроси, каза още политолога. И разтълкува острата реакция на Борисов пред партийния актив, че посланието било ако не се следва пътя, който ГЕРБ е начертал, партията могла да си тръгне веднага. Това натягане на дисциплината имаше ясна цел и бе насочена срещу коалиционните партньори, обясни Стефанов

По думите му Пазарджик е абсолютно измислен политически феномен. ГЕРБ има проблем там със структурата си от доста време и малко общински съветници. Още през 2023 г. се видяло, че ДПС разширява географията си. Това е специфичен случай, че не съм сигурен, че мога да извадя извод за цяла България, каза още Даниел Стефанов.