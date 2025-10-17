Двама 16-годишни на тротинетка се блъснаха в кола в Русе (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама тийнейджъри на по 16 години са пострадали, след като тротинетката, с която са се движили, се е сблъскала с автомобил в Русе. Това съобщава "Русе Медиа". Инцидентът е станал на ул."Братислава" в кв."Здравец-Изток".

Пострадалите са били в нарушение със самия факт, че са били двама на тротинетката. По първоначална информация електрическото превозно средство се е движило в локалното платно на бул."Липник" в посока към Подстанцията, когато на кръстовище с ул."Братислава" са се сблъскали с лек автомобил „Фолксваген", който е отивал в посока към „Медика".

Ударът е бил в предната лява част на колата, като предното стъкло е потрошено.

На място са изпратени две линейки на Спешна помощ и екипи на полицията. Двамата тийнейджъри са откарани в болница, като едното момче е с черепно-мозъчна травма.

Полицията изяснява случая, като ще бъдат прегледани записите от камерите. По непотвърдена информация първите данни сочат, че вината е на двете деца.

Пробата на водача на автомобила за алкохол е отрицателна.