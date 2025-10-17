Гняв и радост заради атаката срещу цигарите: от “да му вземат на Ганя и чалгата” до “първо да ударят дрогата”

Западни медии твърдят, че според поверителен документ, с който разполагат, Европейската комисия подготвя забрана на цигарите с филтър в ЕС като част от по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Мерките са в синхрон с основните предложения на СЗО, която се стреми за “поколение без никотин”. Предвиждат се по-строги регулации и за електронните цигари.

Информацията идва няколко дни след новината, че ЕК предлага значително повишаване на акцизните ставки за тютюна и тютюневите изделия от 2029 година, което би увеличило цената на цигарите в България със 100%.

Темата моментално предизвика спор в социалните мрежи.

Ангел Шишков описва мерките като “дивотия”. Ще се върнем 60 години назад, когато цигарите бяха без филтри, пише той във фейсбук. Ива Петрова стига по-далеч и казва, че това е абсолютно потъпкване на правата на човека.

Първо да се забрани алкохолът предлага Надя Андреева. От него много хора патят. С цигарите човек вреди само на себе си, с алкохола на всички, които са край тях.

Николай Банабаков се оказва най-радикален: Аз предлагам да забраним палмовото масло, всички боклуци в храните, вноса на 30- годишни копита и черва от Никарагуа, които да мелят на колбаси, полуфабрикатите, “натуралните сокчета” от тиква с химия , “био” плодовете и зеленчуците, в които има повече нитрати, отколкото в агроаптека. Не е лошо да се контролира търговията с наркотици в целия ЕС, която превръща и без това не много умната младеж в пъпеши. Тогава и до цигарите ще стигнем, ама....

Мария Желинска описва мерките като “кеф”. Единственият начин да “събудите” бай Ганьо е да му посегнете на цигарките и пиячката. Ако и на чалгата му посегнат - край.

А Евгения Радинова смята, че цигарите не са основен хранителен продукт. Така че и без тях може, отсича тя.