Вместо бързи избори “Ново начало” твърдо зад мнозинството: поема комисии в парламента (Обзор)

Росен Желязков ще води преговори в понеделник. БСП и ИТН готови да подходят отговорно

От 20 години познавам Пеевски и знам, че като си кажем нещо, държим на думата си, друг ход няма, обяви Борисов

Чичо Румен да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя, обърна се към президента лидерът на ДПС-НН

Не е време за избори! Този хаштаг сложи ГЕРБ на страницата си във фейсбук.

А лидерът Бойко Борисов обяви, че партийните структури и кметовете им ясно са заявили, че не искат искат избори, затова ще се мисли за преформатиране на мнозинството в парламента.

Засега дори отпада идеята за промени в кабинета, убедени са близки до властта.

Вместо това “ДПС - Ново начало” ясно и видимо ще поддържа мнозинството в парламента, за да се постигна дългосрочна устойчивост на управлението. Без Делян Пеевски да излъчва министри. Представители на неговата партия обаче ще се върнат в ръководствата на парламентарните комисии. След като Наталия Киселова бе избрана за шеф на НС, те отказаха да излъчат председатели. ГЕРБ има 13, а БСП и ИТН - по 5, сега ще се преразпределят.

В 3-те дни след речта на Борисов, в която очерта вероятността за предсрочен вот още февруари, ако правителстото не се преформатира, политиката остана на пауза. Нито парламентът, нито правителството заседаваха, а депутатите от ГЕРБ сондираха партийните структури.

Борисов очаквал ПП-ДБ също да реагират на предупрежденията му и да предложат подкрепа за бюджета. Излязоха и казаха всякаква глупост, но нищо, което реално да решава проблема ... Единственият, който твърдо застана и каза - аз подкрепям това правителство, беше Пеевски и “Ново начало”, посочи той.

И тъй като нови конфигурации нито в този парламент, нито при поредни избори са възможни, обяви: ГЕРБ, БСП и ИТН поканете “Ново начало” и разговаряйте за стабилно мнозинство в парламента. Гарантирайте го, за да може правителството да премине успешно през първия бюджет в евро. Със 100 депутати бюджет не можем да приемем, заради това премиерът Желязков още в понеделник да започне срещите. А на него заръча да оправдае фамилията си и да е железен.

Желязков отчете, че вече е разговарял с БСП и ИТН, които са в “готовност да подхождат отговорно и правителството да има политическа опора”. Борисов припомни, че двете партии са подписали декларацията за санитарния кордон срещу Пеевски и сега трябва да помислят какво правят. Премерът да им предаде, че е готов да понесе всички подмятания.

От 20 г. познавам Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам и си държим на думата, обясни Борисов пред ръководството на ГЕРБ. И че “с Пеевски трябва да се говори право в очите”.

Останалите, които искат или не искат - да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Поех тежестта - няма да спрат да повтарят “Борисов и Пеевски”. Ако ИТН и БСП са окей, каните и говорите, а не да излиза, че само ГЕРБ го правим, поръча още той.

В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум и това се пренася върху обществените настроения. Нужно е обществото да се успокои, изборите със сигурност няма да доведат до това, обясни и премиерът.

Още преди Борисов да официализира преговорите с ДПС-НН, Пеевски увери, че избори няма да има, и допълни по адрес на президента Радев: Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя.

С това очевидно визираше готовността на Радев да участва при предсрочни избори. Пеевски от месеци говори, че трескаво на “Дондуков” се готви проектът му.

С ДПС-НН коалицията ще разполага с мнозинство от 131 депутати.

Ако обаче ИТН решат да напуснат заради влизането им, ще останат 114. Плюс 4-мата независими, отцепили се от алианса на Доган. Така за мнозинство от 121 са нужни 3 плаващи гласа.

Няма да се налага спешното им събиране, ако кабинетът “Желязков” не претърпи персонални промени. При хипотетично напускане на Слави Трифонов и негови министри ще трябва да се търсят резервни гласове за одобряване на нов състав на МС. И мнозинство за първия евробюджет на България.

“Истински се надявам ПП и ДБ да кажат, че са готови да се срещнем, да разговаряме и да подкрепят по дадени теми правителството”, апелира Борисов. В политиката нито има вечни приятели, нито вечни врагове. Има прагматика. В момента може да се направи това, то работи сравнително добре, нищо различно не може, обобщи той.

Даниел Митов “спаси кожата”, може и никакви рокади да няма

Към варианта без промени в кабинета въпреки персоналните закани на ГЕРБ към конкретни министри върви засега “преформатирането”. Последната идея е вместо на рокади да се заложи на много по-добра координация и темпо в изпълнителната власт, както “24 часа” писа преди ден. И при вече стабилизирано управление хоризонтът му да се измести за след президентските избори в края на другата година. Външният министър Даниел Митов

“Днес щях да поискам оставката на Даниел Митов, но директорът на Пазарджик си е подал оставката. Спаси кожата”, обяви в петък пред Изпълнителната комисия на ГЕРБ Бойко Борисов. Самият Митов пък уточни, че Бараков всъщност е отстранен.

“Всеки си тълкува какво е искал да каже лирическият герой”, коментира Митов защо лидерът намекна за оставката му. И даде собствения си прочит: “Г-н Борисов каза: откъде накъде трябва да се търси от г-н Митов, който е вътрешен министър, при положение че има вътрешно министерство, което трябва да си върши работата. Затова съм назначил проверка, затова съм отстранил полицейския началник. Оставката ми не е на дневен ред.”

И както ГЕРБ няма да сменя свои, така вероятно ще се размине и за БСП и ИТН. Очакването бе да се потърсят заместници на социалния министър Борислав Гуцанов и здравния Силви Кирилов. “Химикалката е в премиера за смяна на министри и преговори”, лаконичен бе “спасеният” Митов.