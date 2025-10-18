139 депутати се возят комфортно до избирателите, взеха им 57 нови шкоди (Графика)

Да обикалят по избирателните си райони, е сред задълженията на депутатите, затова им се полагат служебни автомобили. А ако не ги ползват - правото да осребряват фактурите за гориво на личните си. Как се ползват от това депутатите?

85 пъти до Карибите и обратно - така може да се пресметнат

изминатите общо 728 166 километра

от ведомствените лимузини на парламента за 9-те месеца от началото на мандата на 51-ото НС. Това става ясно от справка, предоставена на “24 часа” по Закона за достъп до обществена информация. (Разстоянието от София до Карибите варира между 8 и 9 хил. км по въздух в зависимост от точната дестинация - б.а.)

139 от общо 240-те депутати са се възползвали от възможността да се возят на парламентарни коли. Общо в автопарка на Народното събрание има 165 возила. А шофьорите на щат са 82-ма.

За периода от 1 септември 2024 г. до края на август тази година Народното събрание е

платило за гориво 420 388,52 лв.,

става ясно по друга справка на “24 часа” отново по Закона за достъп до обществена информация. За същия период трите застраховки - “Гражданска отговорност”, “Автокаско” и “Злополука”, струват близо 65 хил. лв. А за поддръжка и ремонт на автопарка за тези месеци са дадени 258 хил. лв.

Най-новото попълнение в автопарка на НС са 57 шкоди “Супърб” от 2025 г. Последно тази година са купени и

13 електрически шкоди “Ениак”

Най-старите возила на парламента са товарен “Мерцедес 410D” от 1993 г. и “Фолксваген Транспортер” (товарен, 6+1 места) от 1995 г. Освен тях има 4 товарни буса. На разположение на депутати и служители на Народното събрание са и няколко по-малки автобуса “Мерцедес” - три с по 13 места и пет с по 19 места.

Иначе депутатите най-масово се возят на “Фолксваген СС”, след като през 2012 г. бяха закупени 30 такива.

Начело на класацията на избраниците, които най-много са се възползвали от правото си да бъдат возени от парламентарни коли, е Елван Гюркаш от ДПС-НН. Тя е избрана от Кърджали и е пропътувала 44 581 километра до края на юли тази година, преди депутатите да излязат в лятна ваканция.

Следва я Николай Братованов от ГЕРБ. Той е избран от Русе и е за втори път в парламента, ако броим и злополучното 50-о НС, чийто живот продължи около 3 месеца и не излъчи правителство. Братованов е навъртял 39 822 км със служебна кола, което означава, че за тези 9 месеца е пътувал от София до Русе и обратно 128 пъти.

И друг новобранец е в тази група -

Биляна Иванова от БСП е първи мандат депутат от Русе, а е изминала над 20 хил. км

със служебна кола.

(Кои са в топ 10 - виж в инфографиката.)

Депутатите ползват колите по предварителна заявка.

На шефовете на групи и комисии се полагат персонални коли и шофьори от гаража на Народното събрание. Няма информация обаче дали всички те се възползват от това си право постоянно.

Лидерите на ГЕРБ и на ДПС-НН Бойко Борисов и Делян Пеевски не ползват коли на парламента. Шефът на групата на ИТН Тошко Йорданов има изминати 320 км със служебна кола на НС. Но пък лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, който е от Варна, е изминал над 37 хил. км за посочения период.

Съпредседателите на групата на ПП-ДБ Надежда Йорданова и Николай Денков имат “на сметката си” съответно 1685 и 687 км.

От 11-те от групата на МЕЧ пък на служебни коли са се возили само Красимир Манов (387 км) и Христо Расташки (350 км). От “Величие” - само Лариса Савова, която е изминала 1120 км.

Общо

101 депутати не са ползвали никога служебните коли

Сред тях са голяма част от депутатите на ПП-ДБ, сред които Атанас Славов, Лена Бориславова, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Манол Пейков и други. Други като Явор Божанков и Стела Николова пък са пътували до Велико Търново и Варна с коли на НС. Той е изминал 1630, а тя - 2882 км.

Парламентарният шеф и седмината му заместници пък пътуват с коли на НСО. Те имат право на специализиран транспорт, защото попадат в кръга на лицата, които службата охранява по закон. Някой от зам.-председателите на НС може по закон доброволно и

с лично волеизявление да се откаже от правото си да бъде возен от НСО

Но началникът на службата ген. Емил Тонев не разкри на питане на “24 часа” дали има такива лица - с оглед на тяхната сигурност.

Отделно от служебните лимузини народните представители имат право да осребряват фактури за бензин при пътуване с лични коли до избирателните си райони. Те са в определен от председателя на НС размер в зависимост от отдалечеността на региона от София и се актуализират веднъж или два пъти в годината.

От старта на мандата до края на юли тази година са изплатени 979 868 лева. Според справката

48 депутати не са осребрили нито лев за пътуване с личен автомобил

Най-много фактури са признати на депутатите от най-отдалечените райони като Варна, Бургас, Добрич и Силистра. Тук първи е Джем Яменов от ДПС-НН, който за пътуванията си до Търговище е взел от командировъчни 16 767 лв.