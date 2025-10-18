9-има при Радев слизат от персонални коли, още по 1-2 дежурни за други служители давала НСО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лична са ползвали Копринков, Узунов, Гълъб Донев и останалите секретари

Екстрата “служебен автомобил” се оказа камъчето, което окончателно прати в канавката отношенията между президента и управляващите. Румен Радев разчете като разпад на държавността поправката в закона, с която депутатите свалиха служителите на “Дондуков” 2 от лимузините. И обяви, че от солидарност и той ще кара личната си кола, даже е напът да захвърли и охраната от НСО, въпреки че такава ползват държавните глави по света.

Голямата драма дойде от факта, че никога президентството не е имало собствен автопарк, какъвто си имат МС и парламентът. На президента и вицепрезидента, както

и на съпругата на държавния глава

се полага луксозен автомобил с държавен гард от НСО, който се движи и с патрулна кола отпред. Това не се променя.

Службата е предоставяла автомобил и на главния секретар на президента Цвета Тимева, началника на кабинета Гълъб Донев, 6-имата му секретари (сред които Николай Копринков, Димитър Стоянов, Пламен Узунов) и шефа на протокола, установи проверка на “24 часа”.

В зависимост от програмата за деня и колко служители на администрацията са ангажирани с нея е имало и по 1 или 2 други дежурни коли.

Така от транспортното обслужване на НСО -



колата и въоръжен шофьор,

досега се ползваха и лица, на които това не се полага. Сега вече няма да могат.

НСО вози над 50 началници. За намаляване на този кръг за ревизия на сградите, които службата пази,

се заговори още през 2019 г.

Тогавашният шеф на службата Красимир Станчев поиска дебат за промени в Закона за НСО. А премиерът тогава Бойко Борисов и президентът Румен Радев се обединиха около идеята политиците, които ползват охрана от НСО, но са от партии с държавна субсидия, сами да си я плащат, при участие в студиото на “Дарик”.

Ставаше дума най-вече за специализирания транспорт, право на който имат министрите, зам.-председателите на НС, конституционните съдии, шефовете на върховните съдилища, администрацията на президента. През декември 2019 г. точно след като закара чиновник от “Дондуков” 2, шофьор на НСО блъсна дете в София. После с първа поправка в закона - както настоящата за служителите на Радев, от колата бе свален омбудсманът.

През март 2016 г. премиерът Борисов пък издаде заповед министрите да слязат от колите на НСО. Тя бе отменена през 2017 г. от служебния Огнян Герджиков.