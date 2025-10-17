ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Харизанов: Борисов се нагърби да понесе целия негатив за ГЕРБ

Георги Харизанов

Притеснен съм, че политиците все повече говорят на ядрата си, и все по-малко на периферията, заяви в "Панорама" по БНТ Георги Харизанов. По думите му разделението е налице. 

Представянето в Пазарджик на местния вот не е първо за ГЕРБ. Но очевидно не е този, който Борисов е искал. Но Борисов се нагърби да понесе целия негатив за ГЕРБ, каза Харизанов.

След многото незнайно защо иницирани вотове на недоверие, стана ясно кое е мнозинството, според мен, заяви още Харизанов.

Много бих се радвал да ни управлява правителство, в което няма представители на БСП.

