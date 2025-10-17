ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха оборудването на доброволците от "Спасит...

Осъдиха подпалвач от Карловско, опожарил къща за 100 000 лв.

Ваня Драганова

[email protected]

1788
Пожарна кола Снимка: Архив

 Щракнал със запалка, нашарена с карти и зарчета

Мъж от карловското село Столетово, подпалил къща там, беше осъден на 1 година и 4 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Сигналът за горящата едноетажна сграда бил подаден около 5 часа сутринта на 17 май т. г. и след овладяването на огъня и извършения оглед криминалистите бързо задържали местен жител за палежа. Материалните щети по постройката били оценени на 100 000 лв.

Присъдата е произнесена от Районния съд в Карлово и подлежи на обжалване пред Окръжния в Пловдив. Подпалвачът ще трябва да плати разноските по делото от малко над 1250 лв. От местопрестъплението са иззети обгорели метални кабели и
предпазители и запалка с принтове на карти и зарчета, които ще бъдат унищожени като вещи без стойност. 

Пожарна кола

