Осъдиха подпалвач от Карловско, опожарил къща за 100 000 лв.

Щракнал със запалка, нашарена с карти и зарчета

Мъж от карловското село Столетово, подпалил къща там, беше осъден на 1 година и 4 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Сигналът за горящата едноетажна сграда бил подаден около 5 часа сутринта на 17 май т. г. и след овладяването на огъня и извършения оглед криминалистите бързо задържали местен жител за палежа. Материалните щети по постройката били оценени на 100 000 лв.

Присъдата е произнесена от Районния съд в Карлово и подлежи на обжалване пред Окръжния в Пловдив. Подпалвачът ще трябва да плати разноските по делото от малко над 1250 лв. От местопрестъплението са иззети обгорели метални кабели и

предпазители и запалка с принтове на карти и зарчета, които ще бъдат унищожени като вещи без стойност.