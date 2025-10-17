ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха оборудването на доброволците от "Спасит...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21525687 www.24chasa.bg

Патрулка и лека кола катастрофираха в Монтана

1932
Полиция

Патрулка и лека кола катастрофираха в Монтана. Движението в центъра на града, на кръстовището на бул. "Трети март" и бул. "Александър Стамболийски" е затруднено и се регулира от служителите на полицията, които са се отзовали на сигнала, пише БНТ.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали, а щетите са само материални. Предстои да бъде изяснена точната причина за инцидента.

Според очевидци, леката кола е завивала наляво на зелен светофар, когато полицейският автомобил я засякъл преминавайки на червено. Направените тестове за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

Това е втора катастрофа с участието на автомобил на МВР в Монтана за последните няколко месеца.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!