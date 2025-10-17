Откраднаха оборудването на доброволците от "Спасителен Клуб за Бъдеще" - Пловдив

Откраднато е оборудването на доброволците от "Спасителен Клуб за Бъдеще" - Пловдив, с което са помагали при пожарите в областта. Това става ясно от публикация на Лазар Радков във фейсбук.

"По-предната вечер някой е разбил вратата, където се помещава значителна част от оборудването на доброволците от "Спасителен Клуб за Бъдеще" - Пловдив. Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в пловдивска област и не само. Последно и аз бях с тях, когато се включихме при пожара при с. Горнослав в края на септември. Откраднати са шлангове, с които предния уикенд заедно с пожарникарите изпомпваха водата от наводнените площи в Елените. Липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводния", пише той в своята публикация.

Ето как продължава тя:

Все неща, които сме закупили с лични средства или с дарения от фирми, приятели и познати.

Няма ги и спиналната дъска за пренасяне на силно пострадали, ранцеви пожарогасител и градинска пръскачка, с която колегите помагаха при гасенето на пожарите при с. Иван Вазово и с. Михилци миналта година. Липсва моторна пръскачка, два апарата за кръвно, мединцска раница ...

Откраднали са не просто нашето оборудване, част от което сме купи с лични средства ... откраднали са от всички, които ни помагаха и ни даряваха, ощетили са пожарникарите, с които сме работили, на които сме били в помощ и възнамеряваме все повече да помагаме, когато имат нужда от нас, ограбили са горите и хората, на които дано не се налага в бъдеще да се притичаме на помощ, но ....

Сумата на заграбеното по груби сметки е между 3000 и 4000 лв, Лека-полека би трябвало да успеем да възстановим липсите с времето ... просто усещането да опитваш да правиш нещо, което е в помощ на другите и на цялата система и в следващия момента някой да разбие помещението, в което се събирате, да ти рови в нещата, за част които си събирал лев по лев, за да ги купиш, а за други си се молил на Х фирми, докато някоя склони, е много, много гадно ...

Ако искате да ни помогнете да възстановим липсите, може да го направите на сметката на фондацията:

IBAN: BG67UNCR70001523100818

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ

Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ