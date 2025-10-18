ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)

Новият епизод на подкаста “Без напрежение” с Георги Милков е по теми, които често се премълчават - за домашното и икономическото насилие и за това как бизнесът и институциите могат заедно да променят човешки съдби.

“Viva Живот” е кампания с реално въздействие върху хората с проблеми, давайки им шанс да започнат на чисто. По темата говорят Станислава Стратиева - маркетинг директор на Viva Credit, която стои зад инициативата “Viva Живот” и д-р Благородна Макева - главен асистент в Академията на МВР, експерт по правата на човека и първата жена, заемала поста зам.-директор на Главна дирекция “Национална полиция”.

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)

09.10.2025, 15:01
"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство

06.08.2025, 10:52
"Без напрежение с Георги Милков": Летни преживявания в роуминг (Видео)

"Без напрежение с Георги Милков": Летни преживявания в роуминг (Видео)

24.07.2025, 16:28
