18 младежи и девойки ще бъдат произведени в звание „лейтенант“ във ВМА

Общо 18 младежи и девойки ще бъдат произведени в звание „лейтенант" във Военномедицинската академия (ВМА), съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Младите медици са завършили шестгодишния курс на обучение по тристранната програма на ВМА, Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров" и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов".

Президентът Румен Радев ще приветства курсантите от випуска и ще връчи дипломата и пагоните на курсанта първенец, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също ще участват в тържествения акт по присвояване на първо офицерско звание, информираха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Проектът „Военен лекар" започна през 2017 г. През последните три години от обучението акцент е военномедицинската подготовка, а фокусът е върху организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина, военномедицинско снабдяване, военномедицинско управление, военномедицинска експертиза, военна хирургия, военна токсикология и др. След завършването на обучението военните лекари имат възможност да специализират във ВМА. В звание „лейтенант" миналата година през октомври бяха произведени 18 младежи и девойки от втория випуск военни лекари.