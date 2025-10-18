ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

139 депутати се возят комфортно до избирателите, в...

Транспортният протест на жителите на Труд продължава, присъединяват се още 5 села

Очаква се нова блокада на "Карловско шосе" в Пловдив. Снимка: Сдружение "Бъдеще за село Труд"

Гражданското шествие ще затвори Карловско шосе поредна неделя

Протестите за редовен транспорт от Пловдив до Труд продължават и тази неделя, като към недоволните се присъединяват жителите на още 5 села от община "Марица" - Рогош, Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре.

Организаторите съобщават, че подписката, изпратена до кметовете на община "Марица" и Пловдив, както и до кмета на село Труд, с искане за свикване на общоселско събрание, остава без отговор над две седмици. По думите им протестиращите са обвинявани от кмета Димитър Иванов в липса на диалогичност.

Жителите на Труд и присъединилите се села настояват за устойчиво решение на транспортната криза, която засяга хиляди хора – работещи, ученици и възрастни. Според тях проблемът не е само локален, а симптом на липсата на транспортна политика за селата в "Марица". 

Протестът отново ще затвори Карловско шосе поредна неделя между 16:30 и 18 часа. До приключването му моторните превозни средства ще се пропускат по обходен маршрут от жп прелез в село Труд към същото кръгово кръстовище, съобщават от полицията.

