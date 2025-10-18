Един е загинал и трима са пострадали при пожари през изминалото денонощие

Звената за "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 63 сигнала за произшествия през изминалото денонощие, като са ликвидирани общо 37 пожара. При пожарите е загинал един човек и са пострадали трима, съобщават от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6,00 ч тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем са в жилищни сгради, един – в промишлени, и седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 21 пожара.

Инцидентът, при който е загинал човек, е възникнал вчера сутринта. В 8:52 ч. е получен сигнал в "Оперативния център" при РДПБЗН – София за пожар в пристройка към къща на адрес в Ботевград, ул. "Бойко Божилов". Огънят е потушен с един пожарен автомобил. Загинала е жена на 85 г., а мъж на 91 г. е пострадал.

През денонощието са извършени 26 спасителни дейности и помощни операции, от които в два случая с катастрофи в транспортни средства и два, свързани с отводняване. При един случай е оказана помощ на гражданин за транспортиране до лечебно заведение.