Атанас Атанасов: В политиката принципът е прост - подкрепа се търси, а нас никой не ни е търсил

В политиката принципът е прост - подкрепа се търси, а нас никой не ни е търсил. Върви план за внимателно инкорпориране на Новото начало в коалицията. Не случайно е и сцената разиграна с изборите в Пазарджик. Този план работи още от т. нар "сглобка". лидерът на ДСБ Атанас Атанасов по бТВ.

Държавата се управлява от Борисов и Пеевски, това са хората, които взимат решения. Техният план е президентските избори, дотогава не трябва да има парламентарни избори, защото има риск Радев да напусне президентство и да влезе в играта, посочи той.

Съществува риск следващият президент на България да гледа на изток, както гледа сегашният Радев, прогнозира той.

