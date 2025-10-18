ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

139 депутати се возят комфортно до избирателите, в...

С дискусия продължава Есенната национална конференция на българската адвокатура

С дискусия в два панела продължава Есенната национална конференция на българската адвокатура, която се провежда в Трявна, съобщиха организаторите, предава БТА.

Есенната национална конференция на българската адвокатура започна вчера с изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет, както среща на главния секретар на съвета със секретарите на адвокатските колегии в страната.

В панелите на дискусията се очаква да участват адвокат д-р Мария Шаркова от Адвокатска колегия – Пловдив, адвокат д-р Екатерина Методиева от Адвокатска колегия – София, адвокат Красимир Недев от Адвокатска колегия – Сливен, а първия панел ще закрие проф. Стилиян Йотов, преподавател по философия в Софийски университет „Свети Климент Охридски".

Във втория панел на дискусията говорители ще бъдат доц. Христо Христев, заместник-председател на Адвокатска колегия – София, Тодор Касабов, председател на Адвокатска колегия – Варна, Веселка Коева, председател на Адвокатска колегия – Велико Търново, Ивайло Арнаудов, председател на Адвокатска колегия – Плевен, Зоя Зарчева, председател на Адвокатска колегия – Хасково, и доц. д-р Ценимир Братоев от Адвокатска колегия – София и член на Висшия адвокатски съвет.

Конференцията е бъде под мотото „Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото".

