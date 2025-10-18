Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола

Утре в Пловдив Румен Радев ще посрещне унгарския президент в Пловдив с личната си кола, това каза съветникът на държавния глава Румен Радев, в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото. Това няма как да се случи, още повече, че обществото все повече прави разлика между интелигентния подход на президента Радев и отношението, което се демонстрира спрямо него от законодателната и изпълнителната власт. Така че няма как да коментирам това нахално поведение по отношението на президента и непрекъснатите опити да му се налагат наказания, да му се отнемат правомощия", коментира Димитър Стоянов.

Според него управляващите не са се справили с нито една криза дотук.

"Инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода. Управляващите досега говориха как успешно се справили с хаоса, в който хаос те са участвали реално много повече от президента Радев с неговите служебни правителства. Служебното правителство на президента Радев е управлявало година и пет месец. Останалото време до 4 години и половина управляваше сглобката на Борисов и Пеевски с ПП-ДБ, управляваше след това служебният кабинет на Главчев, който беше на Пеевски и на Борисов и сега - поредната сглобка отново между Пеевски и Борисов", допълни Димитър Стоянов.

Димитър Стоянов уточни, че законът за НСО е публикуван вчера в Държавен вестник.

"Утре идва президентът на Унгария, който ще кацне на летище Пловдив. Как нашата администрация ще стигне до Пловдив, след това до Бачковския манастир и Смолян. Ние сме се организирали с лични автомобили и президентът Радев ще е съпричастен с администрацията", отбеляза Стоянов.

"Парадоксът е, че в деня, когато на президентската администрация бяха отнети 7 служебни коли, Народното събрание си купи 77 чисто нови коли за над 4 милиона", съобщи Стоянов.

"Глупостта взема връх в Народното събрание. Сигурно следващата стъпка на ДПС-НН е да спрат парното в президентството и да забранят на президента да говори със закон", каза секретарят на президента.

По думите му се получава една поредица от ограничаване на правомощията.

Той уточни, че в президентството не се готвят за избори, а президентът изпълнява своите конституционни правомощия така, както са записани.

