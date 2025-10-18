Кметът на Гоце Делчев с почетен плакет за 30 г. на поста

Областният управител на Благоевград Георги Динев връчи почетен плакет на кмета на Община Гоце Делчев Владимир Москов по повод 30 години от встъпването му в длъжност. Това стана по време на тържественото отбелязване на 113 години от Освобождението на град Гоце Делчев. Отличието беше връчено като признание за дългогодишната му работа и приноса към развитието на общината. „Тридесет години в служба на хората е израз на истинска всеотдайност. С този плакет изразяваме признателността на държавната власт към Вашия труд и принос за развитието на общината", подчерта областният управител.

По повод празника на града, венци и цветя на паметника на Гоце Делчев и на паметника на Загиналите във войните бяха положени от ръководството на община Гоце Делчев, областния управител на Благоевград, народните представители Кирил Добрев, Фатима Йълдъс и Ахмед Вранчев, председателя на Общински съвет - Благоевград, кмета и председателя на Общинския съвет на община Малко Търново, представители на политически партии, институции, неправителствени организации, детски градини и учебни заведения.

Празничната програма завърши със спектакъла на Ансамбъл „Пирин" - Благоевград – „Между девет планини".