Тръмп смекчи присъдата на бивш конгресмен, ползвал...

Ден след като взел книжка, 18-годишен предизвика тежка катастрофа с три жертви край Бургас

Снимка: Архив

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал снощи около 23.00 ч. на главния път между Созопол и Черноморец, съобщава БНТ.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол младежът се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а първата си шофьорска книжка получил едва преди ден.

Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

С линейка към УМБАЛ-Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това било 17-годишно момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.

