Божанков с предложение - депутатите да бъдат тествани всеки месец за наркотици

Всяка първа сряда от месеца народните представители да бъдем проверявани с полеви тестове. Както всички български граждани. При положителен резултат - отстраняване от три заседания и без заплата. За да отхвърлим или потвърдим вината, ще се подлагаме на кръвен тест. Докато не решим окончателно проблема с полевите тестове, редно е същите правила да важат и за нас.

Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП Явор Божанков. Във видео той напомня, че утре има протест пред Народното събрание, защото "хиляди останаха без свидетелство за управление, без автомобили и дори без работното си място в резултат на грешни резултати от полеви тестове".

"Предложих същия ред, който МВР прилага спрямо своите служители, да го прилагаме и за гражданите. Когато полицията вижда, че е огромен процентът на грешните резултати казва: изчакваме кръвната проба и когато се отхвърли или потвърди вината, тогава се налага наказание. Колегите народни представители го отхвърлят. Трудно им беше дори за го разгледат Дебатът беше повече от абсурден. Прокуратурата признава, че такъв проблем има, но не дава решение. Министерството на правосъдие и Върховния касационен съд казват, че не е доказана нуждата от автомобили за граждани и превес на личния интерес над държавата."