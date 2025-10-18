Ивайло Дерменджиев: В последните години адвокатурата е натискана в ъгъла

Правото на защита в България е абсолютна предпоставка към справедлив процес, каза за БТА председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) д-р Ивайло Дерменджиев. Той участва в Есенната национална конференция на българската адвокатура, организирана в Трявна от 17 до 19 октомври.

„В Трявна е Есенната национална конференция на българската адвокатура. Това е втория форум за годината, като се опитваме да редуваме местата на организиране на събитието. В него участват повече от 100 човека, представени са всички адвокатски колегии, държавна администрации, съдии и фактори в правото. Темата на конференцията е много широка. В контекста на адвокатската професия е, че е професия, закрепена от Конституцията, за разлика от много други държави. Без право на защита не могат да съществуват съдебните органи и много органи на администрацията", каза за БТА Дерменджиев.

По думите му, адвокатурата в известен исторически период, последните години, е "натискана в ъгъла" по различни причини. Това е така, защото адвокатът е независим и свободен, няма началници. Понеже адвокатът си е сам началник, невинаги се харесва на властимащите, коментира Дерменджиев.

„Това, че адвокатът е свободен, невинаги се харесва, защото в крайна сметка адвокатурата е коректив. Не пречи на адвокатите да работят в по-голямата част от държавната администрация, ние сме дали законова възможност адвокатите да замразят членството си и, когато напуснат администрацията, да го възобновят", посочи още д-р Дерменджиев.

С дискусия в два панела продължава Есенната национална конференция на българската адвокатура в Трявна. Модератор на първия панел е aдвokam Златомир Жечев, заместниk-npeдceдаmел на ВАдвС, а на втория aдвokam Валя Гигова – заместнuk-npeдceдameл на BAдвC.

Есенната национална конференция на българската адвокатура започна вчера с изнесено заседание на Висшия адвокатски съвет, както и среща на главния секретар на съвета със секретарите на адвокатските колегии в страната.

Конференцията е под мотото „Обществената роля на адвоката и органите на адвокатурата за върховенството на правото".