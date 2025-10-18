Омбудсманът настоява за спиране на застрояването на Боянското блато

Омбудсманът Велислава Делчева сезира кмета на София Васил Терзиев, главния архитект на Столична община Богдана Панайотова и председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет Севделина Петрова с настояване за предприемане на незабавни действия и изготвяне на становище за предотвратяване на застрояването на Боянското блато и спасяване на неговата екосистема.

Омбудсманът подчертава, че е необходимо да бъде оценен хидрогеоложкият риск при издаване на виза за проектиране и разрешение за строеж за имоти, които попадат в територията на проектните граници на Боянското блато. Делчева напомня, че това е в съответствие с мерките, предвидени в управленската програма на Столична община за периода 2023–2027 г.

„Препоръката ми е за внасяне на предложение за служебно изменение на действащите общ и подробен устройствени планове, за да се установи траен статут на защита на Боянското блато, което изпълнява важни екологични и предпазни функции срещу вредното въздействие на водите", пише Велислава Делчева.

Омбудсманът настоява, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), за незабавно спиране на извършваните изкопни дейности и строително-монтажни работи, както и за налагане на временна строителна забрана върху местността.

Делчева бе сезирана по казуса в приемния си ден от Сдружение „Защита на Боянското блато", чиито представители я информираха за продължаващи строителни дейности в района и настояха за спешни мерки за преустановяване на застрояването на териториите на Боянското блато.

Гражданите разказаха, че още през 2021 г. и октомври 2025 г. са внесли в Столична община предложения за строителна забрана и изменение на устройствени планове, с цел опазване на единствената естествена влажна зона в границите на София. Те посочиха, че възложеното през 2021 г. от общината на „Софияплан" проучване е доказало, че Боянското блато е ценна екологична територия с над 140 вида птици, част от които застрашени и защитени.

От сдружението подчертаха, че през 2022 г. Общинският експертен съвет е приел и хидроложки изследвания, доказващи наличието на постоянен воден обект. Гражданите са внесли и подписка с над 1500 подписа с настояване за промяна в устройствените планове.

В понеделник, 20 октомври т.г., от 10.00 ч., Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание по казуса с Боянското блато, а от Сдружението организират мирен протест за защита на територията.