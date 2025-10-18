ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова със само едно ново съчетание, Ев...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21527222 www.24chasa.bg

България поиска бързо депортиране на нелегални мигранти от Афганистан

1836
Мигранти СНИМКА: Pixabay

България подкрепи инициатива за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани. Това съобщиха от МВР в отговор на запитване от БНР.
Писмото е инициатива на белгийския министър на убежището и миграцията и е подкрепено от 20 държави от ЕС и Шенген.

От вътрешното министерство уточняват ,че министър Даниел Митов е подписал писмо до ЕК, с което се настоява за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани.

В текста се подчертава, че невъзможността да се осъществява връщане, доброволно или принудително, на тези граждани, подкопава общественото доверие и се отразява негативно на колективната сигурност.

Министрите, подписали писмото, призовават ЕК да даде на този въпрос необходимия политически приоритет и да търси дипломатически и прагматични решения.

Фронтекс следва да получи по-голяма роля в осъществяването на доброволни връщания и реинтеграция.

Министрите настояват за по-тясно сътрудничество между ЕК, Европейската служба за външна дейност и държавите членки за провеждането на мисия на административно ниво в Афганистан съобщават още от МВР.

Мигранти СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!