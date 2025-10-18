България поиска бързо депортиране на нелегални мигранти от Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България подкрепи инициатива за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани. Това съобщиха от МВР в отговор на запитване от БНР.

Писмото е инициатива на белгийския министър на убежището и миграцията и е подкрепено от 20 държави от ЕС и Шенген.

От вътрешното министерство уточняват ,че министър Даниел Митов е подписал писмо до ЕК, с което се настоява за координиран европейски подход при връщането на незаконно пребиваващи и извършили престъпления афганистански граждани.

В текста се подчертава, че невъзможността да се осъществява връщане, доброволно или принудително, на тези граждани, подкопава общественото доверие и се отразява негативно на колективната сигурност.

Министрите, подписали писмото, призовават ЕК да даде на този въпрос необходимия политически приоритет и да търси дипломатически и прагматични решения.

Фронтекс следва да получи по-голяма роля в осъществяването на доброволни връщания и реинтеграция.

Министрите настояват за по-тясно сътрудничество между ЕК, Европейската служба за външна дейност и държавите членки за провеждането на мисия на административно ниво в Афганистан съобщават още от МВР.