Над 5500 коли са регистрирани в Смолян тази година, 371 са с номер по избор

До 16 октомври тази година в сектор „Пътна полиция" – Смолян са регистрирани общо 5508 автомобила, съобщи Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР, предаде БТА.

Тя посочи, че в сравнение със същия период на миналата година новорегистрираните коли са с близо 500 повече. През 2024 г. са били регистрирани 5027 автомобила.

От регистрираните тази година в сектора автомобили 3601 са с издаден регистрационен номер. А от тях 371, или 10%, са с номер по избор.

Елена Стоилова обясни, че в момента в сектор „Пътна полиция" – Смолян се регистрират автомобили с номера от серията 6501 до 7000, която включва 16 най-желани варианта, като един номер е с четири еднакви цифри, например 6666, пет са с огледални цифри, например 6556, а десет са от типа две по две еднакви цифри, например 6677.

Според тарифата за регистрационните номера за табели с номер по избор, съдържащ четири еднакви цифри, таксата е 1500 лв., с комбинации от вида „11-22", „12-21", „12-12" таксата е 300 лв., номер с комбинация от четири цифри по избор – таксата също е 300 лева. Табелите с комбинация от шест букви и/или цифри по избор струват 7000 лева.