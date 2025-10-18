Несебър вдъхновява: Нова изложба в Градската галерия на Стария град

Нова изложба на местни и гостуващи художници е подредена в градската галерия „Радослав Ралев" на ул. „Месамбрия" в Стария Несебър. Събитието е част от ежегодния фестивал „Есенни пасажи", а произведенията в експозицията са дело на творците: Йордан Йорданов, Витка Липчева, Валя Георгиева, Теодора Филипова, Богдан Богданов, Вичка Богданова, Весела Пенчева, Радослав Пенчев, Милена Казакова, Слави Ралев — чието име носи галерията, — Тома Трифоновски, Атанас Белов, Владимир Пенев и Павлина Зенгинова.

„Несебър е място, което не може да остави никого равнодушен. Вярвам, че всеки творец открива своята муза на този бряг, по старите улици и в морския бриз. Това вдъхновение прави нашия град популярен, издига неговия статут и създава новата му история", каза кметът Николай Димитров при откриването на изложбата.

Експозицията представя произведения на няколко поколения творци, вдъхновени от морето, изяществото на природните форми и старинния Несебър – неговите пейзажи, неповторима атмосфера и морски настроения. Тя е своеобразен отпечатък на красивото в съзнанието на художниците, които чрез своето изкуство претворяват изумителната прелест на заобикалящия ни свят.