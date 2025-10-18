ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стилияна Николова със само едно ново съчетание, Ев...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21527336 www.24chasa.bg

Мъж почина след катастрофа в Русе

672
Полиция

Мъж е починал тази сутрин след катастрофа в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева, предаде БТА.

Сигнал за инцидента е подаден около 6:45 часа. Автомобил е катастрофирал на бул. "Тутракан" в района на кръгово кръстовище. Автомобилът с русенска регистрация бил управляван от 52-годишен мъж. При навлизане в кръговото кръстовище колата се ударила челно в бетонна колона.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Шофьорът е откаран с линейка в Университетската болница "Канев", като от там по-късно са информирали, че той е починал.

Причините за инцидента се изясняват.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!