Кметът на Несебър откри 12-тото издание на Фестивала на рибата

С празнично настроение, сред много граждани и гости, кметът на община Несебър Николай Димитров откри дванадесетото издание на Националния рибен фестивал „Есенни пасажи". На подиума до него застана президентът на Българската федерация по ветроходство Росен Марангозов, за да даде старт на 53-та Балканиада по ветроходство, на която Несебър е домакин.

„Рибният фестивал „Есенни пасажи" е важна част от културния календар на нашата община, защото събира всички нас – гражданите на Несебър – за мигове на отмора след края на активния сезон. Фестивалът традиционно се посещава и от много гости на града, които знаят, че очарованието на Стария град през есента е също толкова завладяващо, колкото и в разгара на туристическото лято.

Слагайки начало на тазгодишното издание, искам да благодаря на Министерството на културата за съдействието, което оказва за провеждането на събитието. Благодаря и на всички граждани и гости, които са тук, за да празнуваме заедно. И не на последно място – пожелавам успех и попътен вятър на всички състезатели, които ще премерят сили в Балканиадата по ветроходство в Несебърския залив", каза кметът Николай Димитров.

Президентът на Българската федерация по ветроходство Росен Марангозов поздрави присъстващите и обяви 53-та Балканиада по ветроходство за открита. В съревнованието участват състезатели от шест държави: Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и България.

През следващите два дни площад „Месамбрия" ще бъде изпълнен с настроение, музика и многобройни почитатели на фестивала от близо и далеч. Събитието е посветено на най-стария занаят в Несебър – рибарството и на всички граждани, които със своя труд и отдаденост допринасят за бъдещето на своите семейства и за развитието на града.