Пловдивски огнеборец става треньор на деца по пожароприложен спорт

Иска да ги научи да се чувстват силни, смели и уверени

33-годишният огнеборец Пламен Писков от Трета районна служба в Пловдив ще бъде един от преподавателите в Школата по пожароприложен спорт за деца към Общинския детски комплекс.

„Всеки шампион започва като дете с мечта и е важно тя да бъде подкрепена – от семейството, от приятелите, от хората, които вярват в теб", казва той.

Преди да облече униформата на огнеборец, Писков активно се е занимавал с лека атлетика – спорт, който му е дал дисциплина, издръжливост и стремеж към съвършенство. Именно тези качества го отвеждат през 2012 г. в редиците на пловдивските огнеборци, където веднага става част от отбора по пожароприложен спорт.

„За да бъдеш отличен състезател, трябват много тренировки, постоянство и вяра в себе си. Но най-важното е да умееш да работиш в екип, защото победата винаги е обща", обяснява Пламен Писков. Днес той е носител на множество спортни награди. Неговата най-силна дисциплина е 100-метровата пътека с препятствия, където заема трето място в националната ранглиста на България. В отборната щафета е първи в страната – постижение, което свидетелства за неговата скорост, концентрация и отличен синхрон с колегите му.

Пожароприложният спорт е изпълнен с адреналин и предизвикателства, защото препятствията наподобяват реални ситуации от работата на огнеборците – височини, стени, маркучи, стълби, огън. „Това е спорт с дух – в него има тръпка, но и отговорност. Точно това искам да предам на децата", споделя Писков.

В школата обучението ще е безплатно, с тренировки три пъти седмично. „Искам да науча децата на динамика, да развият двигателната си култура и активност, да се чувстват силни, смели и уверени. Да им покажа, че всяко усилие има смисъл", казва той. И вярва, че сред учениците му има и бъдещи герои.