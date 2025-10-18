ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21527438 www.24chasa.bg

Пловдивски огнеборец става треньор на деца по пожароприложен спорт

24 часа Пловдив онлайн

1432
Пламен Писков като състезател по пожароприложен спорт

Иска да ги научи да се чувстват силни, смели и уверени

33-годишният огнеборец Пламен Писков от Трета районна служба в Пловдив ще бъде един от преподавателите в Школата по пожароприложен спорт за деца към Общинския детски комплекс. 
„Всеки шампион започва като дете с мечта и е важно тя да бъде подкрепена – от семейството, от приятелите, от хората, които вярват в теб", казва той. 

Преди да облече униформата на огнеборец, Писков активно се е занимавал с лека атлетика – спорт, който му е дал дисциплина, издръжливост и стремеж към съвършенство. Именно тези качества го отвеждат през 2012 г. в редиците на пловдивските огнеборци, където веднага става част от отбора по пожароприложен спорт.
„За да бъдеш отличен състезател, трябват много тренировки, постоянство и вяра в себе си. Но най-важното е да умееш да работиш в екип, защото победата винаги е обща",  обяснява Пламен Писков. Днес той е носител на множество спортни награди. Неговата най-силна дисциплина е 100-метровата пътека с препятствия, където заема трето място в националната ранглиста на България. В отборната щафета е първи в страната – постижение, което свидетелства за неговата скорост, концентрация и отличен синхрон с колегите му.

Пожароприложният спорт е изпълнен с адреналин и предизвикателства, защото препятствията наподобяват реални ситуации от работата на огнеборците – височини, стени, маркучи, стълби, огън. „Това е спорт с дух – в него има тръпка, но и отговорност. Точно това искам да предам на децата", споделя Писков.

В школата обучението ще е безплатно, с тренировки три пъти седмично. „Искам да науча децата на динамика, да развият двигателната си култура и активност, да се чувстват силни, смели и уверени. Да им покажа, че всяко усилие има смисъл", казва той. И вярва, че сред учениците му има и бъдещи герои. 

Пламен Писков като състезател по пожароприложен спорт

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!