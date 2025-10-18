Урната с праха на народната певица Верка Сидерова е положена в гробището в Добрич

Урната с праха на народната певица Верка Сидерова беше положена днес в гробищния парк в Добрич, според желанието й, в присъствието на сина й Димитър Цонев, внучката й Даниела Димитрова, дългогодишния административен директор на професионалния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев" Тодор Тодоров,които донесоха урната, и много граждани. Преди това на възпоминателна среща, която се проведе в регионалната библиотека „Дора Габе", отново беше прочетена част от завещанието й:

„Как един такъв живот да го затвориш в една книга. С толкова радости, често пъти и с много сълзи. Много пъти съм казвала, пиша го и сега, че, като умра, искам в Добрич да бъда погребана. Там е моят роден и последен дом", след което последва тежка минута мълчание."Прославих добруджанската песен по света", прозвуча откровението на певицата във видеопроника за живота и творчеството й.

„Преди удостояването на Верка Сидерова с отличието „Почетен гражданин на Добрич" през 2004 година я придружавах при посещението й в града. Заедно минахме по улици и любими нейни места в Добрич. Разказите й за улица „Любовна", приютявала първите трепети на младите добричлии, за закусвалня „Пчела", за центъра на града, споделянето на нейните добруджански рецепти, едно от които за трахана, бяха съпроводени с вълнение. Запомнила съм безкрайната й скромност, усмивката и синевата на очите й, изпълнени с разбиране и обич", каза с видимо вълнение общинският съветник Камелия Койчева.

„През 2004 година малка група създадохме инициативен комитет в Добрич, за да номинираме Верка Сидерова за почетен гражданин. Тя даде съгласието си. Общинският съвет гласува тази номинация. След това имах немалко срещи с Верка Сидерова, станахме близки. Тя беше земна, умееща да контактува, съпричастна. Това, което няма да спре да ме впечатлява, е, че тази голяма жена във века на смартфоните и електронните поздрави, намираше време да напише собственоръчно пожелания на пощенски картички за различни празници и да ги изпрати по пощата", разказа общинският съветник арх. Емилия Добрева. „Верка Сидерова ще остане на алеята в гробищния парк в Добрич, както тя желаеше – да минават край нея хората и тя да пее и да разговаря с тях. Искам на гроба ми да има едно птиченце с отворена човчица, казваше тя. Постарахме се да го изпълним", добави арх. Добрева. „Благодаря ви", само това можа да каже през сълзи внучката й Даниела Димитрова. Кметът на Добрич Йордан Йорданов благодари на семейството, че са изпълнили последното желание на Верка Сидерова „да се върне у дома за вечни времена".

Емблематичната песен на Верка Сидерова „Лале ли си, зюмбюл ли си" прозвуча в изпълнение на Преслава Галинова, ученичка от XI клас в училище „Св. Климент Охридски" в Добрич. Хор „Добруджански гласове" от читалище „Просвета" в балчишкото село Соколово изпълни песента „Години, години" от репертоара на певицата. Ръководителят на хора Стаматка Кирилова припомни, че народната певица е гостува в селото и е пялас хористките.

Верка Сидерова е родена на 26 април 1926 г. в Добрич, тогава част от Румъния. Израства в семейство, където българската народна песен е жива и именно от бабите си научава голяма част от песните, които по-късно я прославят. Завършва гимназия в родния си град. Става част от ансамбъл „Филип Кутев" и участва в концерти в 29 страни по света. Много от нейните изпълнения са съхранени в златния фонд на