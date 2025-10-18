ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Румен Радев прие почетния караул и отдаде почит на загиналите за България военни парашутисти

Снимка: Георги Палейков

Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев взе участие в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.

Президентът прие почетния караул и отдаде почит на загиналите за родината военни парашутисти.

На ритуала присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Денят на военния парашутист и 81 години от първия боен ден на Парашутната дружина се отбелязват днес в София с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите парашутисти.

