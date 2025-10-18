Старозагорската опера домакин на международния хореографски конкурс Linkage през октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През октомври Държавната опера в Стара Загора ще бъде домакин на шестото издание на международния хореографски конкурс Linkage. Това става ясно от програмата с предстоящи събития на културната институция. Конкурсът ще се проведе от 25 до 27 октомври на сцената на Старозагорската опера, предава БТА.

По време на събитието ще бъдат представени едни от най-добрите хореографски миниатюри, създадени през последните две години, а публиката ще има възможност да избере своя фаворит, посочват организаторите.

Linkage е международен хореографски конкурс за млади творци, който включва в регламента си съвременни хореографски миниатюри – сола и дуети. Основните критерии за селекция на финалистите са оригиналност на концепцията, работа с изпълнителите, музикален прочит, хореографска лексика и техническо ниво на изпълнението.

Победителите ще бъдат обявени на специална гала вечер на 27 октомври.

БТА припомня, че Държавна опера Стара Загора през 2022 година беше домакин на третото издание на Международния хореографски конкурс "Linkage".