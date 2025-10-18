ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Граничен полицай получи инфаркт и почина при тежка катастрофа на път за работа в Русе (Видео)

Кадър: "Русе Медиа"

Граничен полицай e загиналият при катастрофата в Русе, получил е инфарктна път за работа 

Тежка катастрофа е станала тази сутрин около 7 часа в Русе. При нея е загинал 52-годишен граничен полицай, който е отивал на работа на Дунав мост. Инцидентът е станал на бул."Тутракан", съобщава "Русе Медиа".

Водачът на лекия автомобил „Тойота" внезапно е изгубил управление и при навлизането в кръговото се е блъснал в колона от топлата връзка над булеварда. На място са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Линейката е откарала полицая с политравма в болницата, но той е починал по пътя. Станало е ясно, че е получил масивен инфаркт и това е довело до загубата на управление на колата.

Кадър: "Русе Медиа"

