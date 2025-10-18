100 години от Петричкия инцидент отбелязват с изложба, конференция и възстановка

Серия от събития организират Община Петрич и Историческият музей по повод 100 години от Петричкия инцидент. Конфликтът от 1925 г. между България и Гърция, известен като Петричкия инцидент, е разрешен успешно от Обществото на народите, сезирано от българското правителство. Гръцката армия нахлува на българска територия, превзема и опожарява 10 села, но е спряна в покрайнините на Петрич от стотици доброволци и чети на ВМРО. Гърция е заклеймена като агресор и наказана да заплати на България 30 милиона лева репарации. Част от тази сума е отпусната на доброволците като лично обезщетение. Те обаче се отказват от парите и ги даряват за построяването на сградата на Петричката гимназия.

През 1926 г. започва строителството, но парите свършват и жиелите се самооблагат, за да завършат сградата.

„Събитията отпреди 100 години ни показват, че трябва не само да помним и да знаем, но и да продължаваме да обединяваме нашите усилия – институции, научна и академична общност, ученици и общество. Така, обединени, повтаряме примера на предците ни отпреди 100 години." Каза директорът на музея Катя Стоянова при откриване на научната конференция „100 години от Петричкия инцидент".

Председателят на Македонския научен институт проф. Георги Николов благодари на събралата се научна общност и пожела успех на форума и подкрепата на институциите в Петрич. Водещи историци и изследователи представиха своите научни доклади, които обхванаха различни аспекти от българо-гръцкия пограничен конфликт от октомври 1925 г. Широкият контекст в международен план, общественото отразяване в Европа и САЩ, както и непознати до момента детайли от събитията преди 100 години допълниха историческата картина на този значим, но малко познат аспект от българската история. Високият културен потенциал на „Петричкия инцидент" в историографията и културните политики бяха тема на състоялата се дискусия след форума. Конференцията се организира от община Петрич, Исторически музей Петрич и Македонски научен институт.

Довечера в голямата изложбена зала на Исторически музей ще бъде открита документалната изложба „НЕобявената война 100 години от гръцко-българския въоръжен конфликт през октомври 1925 г."

Ученици от Четвърто ОУ "Хр. Смирненски" пък представиха композицията „Щедро петричко сърце" и разказаха за съдбоносните събития отпреди 100 години, които са в основата на построяването на училищната им сграда. „Благодарим за урока. Благодарим за посоката", каза кметът Димитър Бръчков в поздравителните си думи.

В петък бе представена икнигата „Войната за Петрич 1925". По думите на Илиан Ацев, правнук на Аце Войвода – участник в събитията отпреди 100 години, книгата разказва за една война, която не е била обявена, но е била преживяна.

Кметът на общината Димитър Бръчков благодари на авторския колектив с думите, че няма как да не бъдем горди днес, защото има хора, които се грижат за историческата памет. „Докато имаме жива памет, ще бъдем живи и ние. Без аналог е Петричкият инцидент както във военен план, така и след това, защото е еманация на жаждата за просвета", посочи кметът.

В неделя ще бъде направена възстановка на събитията край хижа "Белаица".